Около 1500 человек приняли участие в Атомном марафоне на День города Обнинска

В субботу, 30 июля, празднование Дня города в Обнинске началось с традиционного Атомного марафона. В этом году по нашим оценкам в нем приняли участие примерно 1500 человек.

Это одно из ключевых событий ежегодного праздника и мы не могли пройти мимо него. И сейчас предлагаем подробный отчет нашего корреспондента из самой гущи событий.

Напомним, прямую трансляцию с различных локаций публикуются в телеграм-канале "Перископ". Посмотреть, как развивались события с самого начала, вы можете по этой ссылке: Прямые репортажи с Дня города Обнинска Там же опубликован наш видеоотчет с Атомного марафона.

Перед стартом для спортсменов провели массовую тренировку, чтобы разогреть мышцы и морально настроить их на дистанцию.

По традиции, в 9:30 прошел детский забег, а в 10:00 был дан старт взрослому. Настроение в это утро у всех было отличное – на площадке играла музыка, в воздухе царила праздничная атмосфера. На празднике спорта были замечены постоянные участники из других городов, которые спустя год вновь встречали друг друга и делились новостями.

Погода не подкачала – на улице было солнечно, но при этом не сильно жарко.

– Это именно то, что надо для марафона, - сказал губернатор Владислав Шапша перед стартами.

Известно, что Владислав Валерьевич - поклонник бега., но если в прошлом году он вышел на дистанцию в 5 километров, то в этот раз пробежал семь.

На финише Шапша по традиции сфотографировался о всеми, кто его об этом попросил. Так что селфи с губернатором сегодня появились на страничках многих обнинцев.

В этом году дистанция марафона претерпела изменения. Впервые маршрут прошел рядом с первой в мире АЭС.

Спортсмены выкладывались настолько, что добежав до финиша, буквально валились на асфальт, пытаясь отдышаться. Было видно, как некоторые очень расстраивались, поняв, что показали не лучшие свои результаты.

Уважаемые читатели, а чем вам запомнился День города Обнинска? Присылайте свои фото в комментарии и следите за событиями Дня города Обнинска в телеграм-канале "Перископ" по ссылке: Прямые репортажи с Дня города Обнинска

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