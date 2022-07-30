Главная Новости Обнинск
Афиша Дня ВМФ в Обнинске Статьи

Около 1500 человек приняли участие в Атомном марафоне на День города Обнинска

Диана Коршикова
Опубликовано: 30.07.2022 15:58 0 452
Около 1500 человек приняли участие в Атомном марафоне на День города Обнинска

В субботу, 30 июля, празднование Дня города в Обнинске началось с традиционного Атомного марафона. В этом году по нашим оценкам в нем приняли участие примерно 1500 человек.

Это одно из ключевых событий ежегодного праздника и мы не могли пройти мимо него. И сейчас предлагаем подробный отчет нашего корреспондента из самой гущи событий.

Напомним, прямую трансляцию с различных локаций публикуются в телеграм-канале "Перископ". Посмотреть, как развивались события с самого начала, вы можете по этой ссылке: Прямые репортажи с Дня города Обнинска Там же опубликован наш видеоотчет с Атомного марафона.

Перед стартом для спортсменов провели массовую тренировку, чтобы разогреть мышцы и морально настроить их на дистанцию.

По традиции, в 9:30 прошел детский забег, а в 10:00 был дан старт взрослому. Настроение в это утро у всех было отличное – на площадке играла музыка, в воздухе царила праздничная атмосфера. На празднике спорта были замечены постоянные участники из других городов, которые спустя год вновь встречали друг друга и делились новостями. 

Погода не подкачала – на улице было солнечно, но при этом не сильно жарко.

– Это именно то, что надо для марафона, - сказал губернатор Владислав Шапша перед стартами.

Известно, что Владислав Валерьевич - поклонник бега., но если в прошлом году он вышел на дистанцию в 5 километров, то в этот раз пробежал семь. 

На финише Шапша по традиции сфотографировался о всеми, кто его об этом попросил. Так что селфи с губернатором сегодня появились на страничках многих обнинцев.

В этом году дистанция марафона претерпела изменения. Впервые маршрут прошел рядом с первой в мире АЭС.

Спортсмены выкладывались настолько, что добежав до финиша, буквально валились на асфальт, пытаясь отдышаться. Было видно, как некоторые очень расстраивались, поняв, что показали не лучшие свои результаты. 

Уважаемые читатели, а чем вам запомнился День города Обнинска? Присылайте свои фото в комментарии и следите за событиями Дня города Обнинска в телеграм-канале "Перископ" по ссылке: Прямые репортажи с Дня города Обнинска

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 30.07.2022 15:58 0 452
Тэги: обнинск спорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru