Житель Обнинска попросил Владислава Шапшу убрать его из черного списка в соцсетях

В пятницу, 17 февраля, в рамках отчета мэра Обнинска Татьяны Леоновой жители города могли задать вопрос как главе наукограда, так и губернатору области.

Один из обнинцев попросил Владислава Шапшу разблокировать его в соцсетях.

- В моих соцсетях заблокированных аккаунтов крайне мало, - отметил Шапша. - Блокируют только за нарушение правил общения. Я готов разблокировать, но вы ведите себя покорректнее.

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