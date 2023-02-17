Пенсионерка из Обнинска за спасение дочери отдала мошенникам полмиллиона рублей

В пятницу, 17 февраля, в ОМВД России по Обнинску сообщили об очередном случае телефонного мошенничества.

Пожилой местной жительнице позвонил неизвестный и представился следователем. Он рассказал женщине, что по вине ее дочери произошла авария.

Собеседник предложил пенсионерке замять ситуацию и не возбуждать уголовное дело, если она заплатит 500 тысяч рублей. Жительница наукограда поверила и согласилась.

Спустя время к ней приехал за деньгами курьер. Женщина отдала нужную сумму и созвонилась с дочерью. Тогда она и поняла, что никакого ДТП не было, а ее доверчивостью воспользовались преступники.

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