Пенсионерка из Обнинска за спасение дочери отдала мошенникам полмиллиона рублей
В пятницу, 17 февраля, в ОМВД России по Обнинску сообщили об очередном случае телефонного мошенничества.
Пожилой местной жительнице позвонил неизвестный и представился следователем. Он рассказал женщине, что по вине ее дочери произошла авария.
Собеседник предложил пенсионерке замять ситуацию и не возбуждать уголовное дело, если она заплатит 500 тысяч рублей. Жительница наукограда поверила и согласилась.
Спустя время к ней приехал за деньгами курьер. Женщина отдала нужную сумму и созвонилась с дочерью. Тогда она и поняла, что никакого ДТП не было, а ее доверчивостью воспользовались преступники.
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