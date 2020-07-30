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Губернатор Калужской области Владислав Шапша после Атомного марафона устроил фотосессию с жителями Обнинска

Диана Коршикова , фото автора
Опубликовано: 30.07.2022 11:53 0 446
Губернатор Калужской области Владислав Шапша после Атомного марафона устроил фотосессию с жителями Обнинска

В субботу, 30 июля, в Обнинске завершился традиционный Атомный марафон, в котором принял участие глава Калужской области губернатор Владислав ШАПША.

В этом году он бежал дистанцию в 7 километров, в прошлом - пять. Учитывая тенденцию на усложнение, мы поинтересовались, не собирается ли в будущем году глава региона пробежать марафонскую дистанцию в 21 километр?

- Я пробовал, но это тяжелая дистанция, - сказал нам Владислав Валерьевич. - Требуется много времени на восстановление.

Погода сегодня отличная - и не холодно, и не жарко - как раз то, что надо для Атомного марафона, - добавил Шапша, после чего провёл традиционный фотосет с жителями города. Любой желающий мог сделать селфи с губернатором.

Напомним, Владислав Шапша перед тем, как возглавить регион, почти 5 лет был градоначальником наукограда.

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Диана Коршикова , фото автора
Опубликовано: 30.07.2022 11:53 0 446
Тэги: обнинск день города шапша
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