Обнинск начал отмечать свой день рождения

В субботу, 31 июля, Обнинск отмечает свой 66-й день рождения.

По этому случаю в наукограде в 10:00 стартует атомный марафон, в котором примет участие губернатор Калужской области Владислав ШАПША. Правда, пока его на месте не видно, однако местные чиновники уже в строю.

Пока же участники спортивного забега разминаются, а наши коллеги из Обнинска ведут прямую трансляцию с праздника. Видео и фоторепортажи с различных площадок Дня города Обнинска можно посмотреть в телегам-канале «Перископ».

Первые видео – с разминки перед стартом Атомного марафона и комментарии участников смотрите по ссылке: «Прямые репортажи с Дня города Обнинска»

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