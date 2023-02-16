Неизвестные переименовали Киевскую трассу в Донбасское шоссе

Телегам-канал «Ломовка» в среду, 15 февраля, сообщил о том, что кто-то переименовал Киевскую трассу, проходящую по территории Калужской области.

Неизвестные в Москве, прямо у дороги на Киевском шоссе, установили самодельную табличку с надписью «Донбасское шоссе», выполненную в стиле дорожных знаков.

На кадрах видно, что липовый указатель значительно меньше стандартного размера, тем не менее, некоторых водителей он очень удивил.

Кто и зачем установил знак – пока неизвестно.

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