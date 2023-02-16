В Обнинске кладовщица продала имущество компании на 210 тысяч рублей
В Обнинске руководство одной из компаний обнаружило недостачу в размере 210 тысяч рублей и обратилось в полицию.
В ходе следствия выяснилось, что
кладовщица решила продать 30 кубовых емкостей. Она попросила рабочих вывезти с завода кубы и доставить их покупателям. Однако деньги за товар жительница наукограда так и не получила.
В четверг, 16 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Присвоение или растрата».
Расследование продолжается.
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