В Обнинске кладовщица продала имущество компании на 210 тысяч рублей

В Обнинске руководство одной из компаний обнаружило недостачу в размере 210 тысяч рублей и обратилось в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что

кладовщица решила продать 30 кубовых емкостей. Она попросила рабочих вывезти с завода кубы и доставить их покупателям. Однако деньги за товар жительница наукограда так и не получила.

В четверг, 16 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Присвоение или растрата».

Расследование продолжается.

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