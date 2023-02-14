В Обнинске в честь Дня влюбленных построили сердце из автомобилей

Традиционно 14 февраля отмечается День святого Валентина – покровителя всех влюбленных.

По такому случаю в Обнинске прошел необычный флешмоб. Один из городских автоклубов организовал акцию по составлению фигуры сердца из машин на парковке возле торгового центра.

- Это – частичка символизма в нашей акции, также хотим поздравить с Днём всех влюблённых не только наш безусловно любимый город, но и всю страну, - отметили организаторы.

По их словам участие во флешмобе приняли не только автолюбители из наукограда, но и из других городов - Малоярославца, Жукова, Наро-Фоминска, Балабанова и Серпухова.

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