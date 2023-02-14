В Обнинске легковушка столкнулась с «Газелью»

Во вторник, 14 февраля, в Обнинске произошло ДТП. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.

Около восьми часов утра на улице Королева автомобиль «Рено Дастер» столкнулся с «Газелью». К сожалению, без пострадавших не обошлось.

На место аварии прибыла спасательная бригада из восьми человек, задействована одна специализированная машина.

МЧС напоминает: будьте внимательны за рулем и не пренебрегайте правилами дорожного движения.

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