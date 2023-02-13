В Обнинске назначили нового руководителя ГИБДД
В понедельник, 13 января, в администрации Обнинска состоялась очередная традиционная планерка главы.
В рамках совещания общественности и прессе был представлен новый руководитель ГИБДД наукограда. Им стал Константин Бочинин. Его имя в городе хорошо известно, так как долгие годы он работал в данной системе, начиная свой путь с инспектора дорожного патрулирования.
Прежний начальник ГИБДД города Алексей Исаев отправился на повышение.
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