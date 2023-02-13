В Обнинске сотрудник банка спас мужчину от мошенников

Жителю Обнинска позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он утверждал, что деньги со счета мужчины пытались перечислить преступной организации.

Обнинец объяснил, что ничего не переводил. Тогда собеседник потребовал доказать непричастность выполнением всех его указаний. В противном случае он пригрозил уголовной ответственностью.

Незнакомец убедил мужчину в том, что ему нужно обналичить все свои сбережения и перевести их на другой счет. Житель наукограда пришел в банк и собирался действовать по инструкции.

Работник банка поинтересовался у обнинца причиной таких манипуляций. После его ответа сотрудник пояснил, что все это время мужчина общался с мошенниками. Таким образом, ему удалось сохранить 600 тысяч рублей.

В понедельник, 13 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела. Личность подозреваемого устанавливается.

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