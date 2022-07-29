В Обнинске появится мурал, посвященный медицине

Обнинский художник Сергей Гребенкин, который изобразил знаменитую бабушку с красным знаменем, готовит для города свой новый проект.

На улице Курчатова, на стене тепловой камеры рядом с домом №27, скоро появится граффити, посвященное медицинскому радиологическому центру, который находится неподалеку. Эскиз тематического мурала уже готов.

Работой Сергея заинтересовались и некоторые обнинские депутаты – возможно, подобные граффити художник создаст и на других будках и котельных наукограда.

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