В Обнинске поймали трио серийных веловоров
За последнее время в полицию Обнинска с заявлением о пропаже велосипеда обратились сразу несколько жителей города.
В пятницу, 10 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о поимке похитителей. Ими оказались двое мужчин и женщина, которые и ранее имели проблемы с законом.
Банда дожидалась момента, когда в подъезде никого не будет, и воровала велосипеды, оставленные на лестничных площадках. Противокражные устройства не становились помехой - их срезали кусачками.
Таком образом, следствие установило шесть эпизодов. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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