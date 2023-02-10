В Обнинске поймали трио серийных веловоров

За последнее время в полицию Обнинска с заявлением о пропаже велосипеда обратились сразу несколько жителей города.

В пятницу, 10 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о поимке похитителей. Ими оказались двое мужчин и женщина, которые и ранее имели проблемы с законом.

Банда дожидалась момента, когда в подъезде никого не будет, и воровала велосипеды, оставленные на лестничных площадках. Противокражные устройства не становились помехой - их срезали кусачками.

Таком образом, следствие установило шесть эпизодов. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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