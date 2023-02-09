В Обнинске мужчину в пьяной ссоре избили до потери сознания

Житель Малоярославца ночью выпивал в районе Привокзальной площади Обнинска. Он встретил двух прохожих и предложил им присоединиться. В какой-то момент общение перетекло в конфликт.

В ходе ссоры инициатор знакомства начал бить своего оппонента по голове и лицу. Мужчина упал на землю и потерял сознание. Скорую помощь вызвали горожане, заметившие лежащего мужчину.

В четверг, 9 февраля, в ОМВД России по Обнинску сообщили о возбуждении уголовного дела. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

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