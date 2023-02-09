В Обнинске светила науки обсудили технологический суверенитет России

В четверг, 9 февраля, в обнинской Технической академии Росатома состоялось торжественное собрание ученых Калужской области. Встреча приурочена к празднованию Дня российской науки.

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский наградил Почетными грамотами сотрудников ФЭИ, Единой геофизической службы РАН, Института проблем мониторинга ФГБУ «НПО «Тайфун», Обнинского института атомной энергетики.

Ректор Технической академии Росатома Юрий Селезнёв удостоен медали Калужской области «За особые заслуги II степени».

- За новыми ядерными реакторами и технологиями - будущее мира, в том числе и термоядерный синтез, - отметил заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. - Мы создали платформу для развития малых модульных реакторов, а также работаем над проектом стандартизации индустрии и административных механизмов по всему миру.

Мэр Обнинска Татьяна Леонова стала модератором тематической панельной дискуссии с учеными и представителями Правительства Калужской области. На ней обсуждались использование атомной энергетики в космосе, искусственный интеллект и технологии будущего.

- Обмен мнениями, новые планы - так сегодня в Обнинске мы подчеркиваем День российской науки, - добавила Леонова. - Важную роль Обнинска в создании технологического и кадрового суверенитета нашей страны

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