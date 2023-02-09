В Обнинске на Фестивале науки и техники собрались школьники со всего региона

В четверг, 9 февраля, в Обнинске прошла заключительная сессия традиционного открытого Фестиваля науки и техники - 2023, посвященный Дню российской науки. В Кванториуме собрались ученики и преподаватели школ Калужской области, победители конкурсов и олимпиад.

Подростки приняли участие в интеллектуальной игре «Виват, наука!», а преподаватели за круглым столом обсудили вопросы, касающиеся научной деятельности. После подведения итогов игры и награждения для ребят провели мастер-классы.

- Очень здорово, что именно в Обнинске родился фестиваль, который объединяет школьников всей области идеями, связанными с историей науки, ее достижениями и открытиями, - отметила мэр наукограда Татьяна Леонова.

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