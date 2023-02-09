Обнинск вошел в топ-10 наукоградов для зимнего отдыха

В среду, 8 февраля, по всей России отмечался День науки. По такому поводу сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru составил топ-10 самых популярных научных городов для зимних путешествий.

Рейтинг возглавил Новосибирск, вокруг которого расположены сразу несколько наукоградов. Второе место по числу туристов занял Долгопрудный. А третьим с 15 % бронирований стал Обнинск.

По данным сервиса, этой зимой в нем чаще всего оставались на две ночи. Цена проживания за сутки в среднем составила 2886 рублей.

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