В Обнинске пенсионер отдал 100 тысяч рублей мошенникам, спасая дочь от тюрьмы

Пожилому жителю Обнинска позвонила женщина. Пенсионер по голосу узнал в собеседнице свою дочь. Она рассказала, что по ее вине произошла авария, в результате которой пострадал человек.

После разговора женщина передала трубку незнакомцу, который представился следователем. Мужчина предложил не возбуждать уголовное дело в обмен на 100 тысяч рублей.

Затем к обнинцу приехал курьер и забрал деньги. Пенсионер позвонил дочери и рассказал, что выполнил все указания. Однако после общения с женщиной, он понял, что стал жертвой мошенников.

В четверг, 9 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

В настоящий момент ведется расследование.

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