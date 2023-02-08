Жителю Калужской области вынесли приговор за убийство во время застолья

В начале октября прошлого года житель Белоусово пригласил к себе в квартиру двух незнакомцев. Мужчины общались и выпивали, пока между хозяином и гостями не начался конфликт.

В ходе ссоры белоусовец пырнул ножом в спину одного из мужчин. От полученных травм пострадавший на следующий день скончался в больнице.

На днях состоялось судебное заседание по этому уголовному делу. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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