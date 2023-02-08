Обнинские ученые зафиксировали землетрясение на Кавказе
В среду, 8 февраля, обнинскими учеными было зафиксировано сейсмособытие в горах Северного Кавказа. Подробности сообщили в Федеральном исследовательском центре Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло около четырех часов утра в 66 километрах от Грозного и в 14 километрах от села Борзой.
Эпицентр располагался на глубине 20 километров. Магнитуда составила 3.5 балла.
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