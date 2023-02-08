Житель Обнинска попросил позвонить и украл телефон

Житель Обнинска встретил на улице друга вместе с незнакомцем. Мужчины начали общаться и употреблять алкоголь. Когда спиртное закончилось, компания отправилась в магазин за продолжением веселья.

До того, как войти в помещение, приятель друга попросил обнинца сделать звонок с его телефона. Мужчина передал гаджет и отправился за покупками. Однако когда вышел из магазина, ни нового знакомого, ни своего телефона он не обнаружил.

В среду, 8 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Кража».

Расследование продолжается.

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