В обнинской КБ-8 калужанка украла телефон соседки по палате

Жительница Обнинска проходила лечение в травматологическом отделении КБ-8. В один из дней женщина ненадолго вышла из палаты, а когда вернулась, обнаружила пропажу телефона. После этого она написала заявление в полицию.

В понедельник, 6 февраля, в ОМВД России по городу Обнинску сообщили подробности дела. Калужанка выписывалась из больницы. В какой-то момент она увидела, что ее соседка покинула палату и решила воспользоваться случаем. Дама своровала гаджет, а позже продала его.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Похитительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

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