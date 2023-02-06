В Обнинске увековечат память о погибшем в ходе СВО бойце

В понедельник, 6 февраля, планерка в администрации Обнинска началась с минуты молчания в память о жителе города, погибшем в ходе СВО.

Выпускнику техникума ИАТЭ Артему Прокудинову было 27 лет. После завершения обучения он прошел военную службу в качестве старшего сапера.

В конце октября прошлого года мужчину в рамках мобилизации призвали на СВО. 17 января Артем погиб под минометным обстрелом в ходе выполнения боевых задач на территории ЛНР.

Сегодня состоится прощание с младшим сержантом запаса. Глава администрации наукограда подчеркнула важность увековечивания имени погибшего в истории.

- Необходимо уже сейчас начать работу с музеем, - сказала Татьяна Леонова. - Сегодня разговаривала с директором техникума - они также будут думать, как сохранить память о нем. Чтобы ребята, которые учатся сейчас, знали, как из простых мальчишек рождаются герои.

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