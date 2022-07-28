Обнинский роддом остался без заведующего

Как стало известно в четверг, 28 июля, заведующий обнинским роддомом Клинической больницы №8 Виктор Самардак оставил занимаемую должность по собственному желанию.

Вместо руководства обнинским родильным отделением он предпочел работу простым врачом в городском роддоме Калуги.

Виктор Михайлович всегда пользовался большим уважением как среди коллег, так и среди самих жителей наукограда, роженицы всегда очень тепло и с благодарностью говорили как о его профессиональных, так и человеческих качествах. Поэтому для города уход такого опытного специалиста – серьезная и крайне ощутимая потеря.

Теперь у будущих мам и сотрудников КБ-8 возникает другой большой вопрос – кто возглавит роддом вместо Виктора Самардака?

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