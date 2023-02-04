В Обнинске подросток спрыгнул с балкона на 20-м этаже

Как сообщил житель Обнинска, в субботу, 4 февраля, в одном из домов на проспекте Маркса произошла трагедия.

Около семи часов вечера с балкона на 20-м этаже выпрыгнул 12-летний подросток. По предварительной информации, мальчик проживал в Боровском районе.

На место событий прибыли все экстренные службы города и мать погибшего. На данный момент прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.

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