В Обнинске подросток спрыгнул с балкона на 20-м этаже
Как сообщил житель Обнинска, в субботу, 4 февраля, в одном из домов на проспекте Маркса произошла трагедия.
Около семи часов вечера с балкона на 20-м этаже выпрыгнул 12-летний подросток. По предварительной информации, мальчик проживал в Боровском районе.
На место событий прибыли все экстренные службы города и мать погибшего. На данный момент прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.
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