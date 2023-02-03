В Обнинске прошел Кубок губернатора области по пляжному волейболу
В пятницу, 3 февраля, в Обнинске состоялся Кубок губернатора Калужской области по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2006-2007 года рождения. О результатах наших спортсменов сообщили в соцсетях волейбольного клуба «Обнинск».
Ойбек Мирзобеков и Тимофей Аверинский заняли второе место среди юношей. Дарья Гордеева и Алиса Фокина также завоевали серебро среди девушек, а Евдокия Староверкина и Виктория Ямалетдинова стали третьими.
- Очень приятно, что соревнования такого масштаба в очередной раз проводятся именно в Обнинске, - подчеркнула мэр наукограда Татьяна Леонова. - Горжусь нашими спортсменами, которые всегда достойно представляют наш город.
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