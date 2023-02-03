Житель Обнинска стал жертвой мошенника из Белгородской области

Жителю Обнинска позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник утверждал, что клиенту начислили бонусы, которые он может потратить.

Мужчина согласился и по просьбе незнакомца продиктовал ему реквизиты своей карты и коды доступа, поступившие на телефон в сообщениях. После чего звонивший завладел доступом к банковскому счету обнинца и похитил более 13 тысяч рублей.

В пятницу, 3 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Кража».

В ходе следствия полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Белгородской области.

Расследование продолжается.

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