Житель Обнинска стал жертвой мошенника из Белгородской области
Жителю Обнинска позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник утверждал, что клиенту начислили бонусы, которые он может потратить.
Мужчина согласился и по просьбе незнакомца продиктовал ему реквизиты своей карты и коды доступа, поступившие на телефон в сообщениях. После чего звонивший завладел доступом к банковскому счету обнинца и похитил более 13 тысяч рублей.
В пятницу, 3 февраля, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Кража».
В ходе следствия полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Белгородской области.
Расследование продолжается.
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