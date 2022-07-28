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Полная афиша Дня города Обнинска - 2022

Диана Коршикова
Опубликовано: 28.07.2022 11:35 0 487
Полная афиша Дня города Обнинска - 2022

В субботу, 30 июля, в Обнинске будут отмечать День города. По такому случаю в наукограде пройдет масса спортивных, культурных и развлекательных мероприятий на разных площадках города.

Чтобы вы ничего не пропустили, публикуем полную праздничную афишу. 

Приуроченные к 66-летию наукограда мероприятия уже вовсю идут в городе, но ключевые состоятся в субботу, 30 июля.

Пятница, 29 июля

Парк усадьбы Белкино, ул. Борисоглебская:

  • 17:00 Открытие межрегионального фестиваля народного искусства и ремёсел «Город мастеров», выставки стекла и керамики на траве, вернисажа, маркета 6+
  • 18-00 Концерт камерного оркестра «Ренессанс», художественный руководитель и дирижер Игорь Иванов 6+

Городской парк, пр. Ленина:

  • 18:00 Творческий вечер В.Евтюхова «Пусть будут счастливы друзья мои!» 6+

Суббота, 30 июля

Площадка у Вечного огня:

  • 10:00 – Обнинский Атомный марафон

Белкинские пруды, ул. Белкинская:

  • 11:00 Соревнования по судомодельному спорту 12+

Парк усадьбы Белкино, ул. Борисоглебская:

  • 10:00 «Зарядка со звездой». «Танцуем с нами, любимый город поздравляем!» Сертифицированный фитнес тренер Черданцева Анастасия Алексеевна 6+
  • 11:00 – 19:00 Выставка стекла и керамики на траве, изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Москвы, Калужской области, Могилёва. Вернисаж. Маркет 6+
  • 12:00 Детский праздник «Поделись улыбкою своей» 0+
  • 13:00 Беспроигрышная лотерея для детей «Геном наукограда» от Центральной детской библиотеки 6+
  • 14:00 Концерт духового оркестра МАУ «ДК ФЭИ», дирижер Павел Дронов 6+
  • 15:00 – 17:00 Презентации, открытые мастер классы, работа творческих лабораторий 6+
  • 17-00 Концерт народного коллектива вокального ансамбля «Гармония», солистов города. Музыкальный проект Марии Рыковой «Город влюблённых» 6+

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.128:

  • 10:00 – 18:00 День открытых дверей. Работают выставки: Выставка произведений заслуженного художника России Александра Шубина «Пространство времени» 6+; «А.А. Сотников: Обнинск – город счастья». Проект «Наш современник».
  • 12:00 Детская программа. Музейно-познавательная игра для родителей с детьми для семейного посещения «Где живет наука?» 6+
  • 14:00 Обзорная экскурсия по исторической экспозиции 0+

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д.20:

  • 12:00 Выступление цирка дрессированных собак. Вход свободный 0+

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15:

  • 12:00 – 15:00 Уличный праздник в стиле средневековья «Менестрельник»:
    - Рыцарские бои с участием Клубов исторического фехтования и ролевого моделирования
    - «Валхалла» (Обнинск), «Легион» (Калуга), «Ironwood» (Наро-Фоминск)
    - Песни менестрелей с участием вокалистов Обнинска и гостей города
    - Концертная программа известных коллективов, исполняющих музыку средневековья: фолк-рок группа «Puck & Piper» (Москва), ансамбль ранней музыки «Alcántar» (Москва)
    - Танцы в исполнении студии исторического танца «Время танцевать» и ансамбля барабанщиц «Вива»
    - Выставка-продажа художественного и прикладного творчества, мастер-классы
    - Игровая программа для детей и взрослых
    - Работает детская творческая площадка (игры, рисование) 6+

Храм Рождества Христова, ул. Энгельса, д.12:

  • 15:00 Благодарственный молебен за благополучие города и жителей 0+

Городская детская площадка, пр. Маркса:

  • 17:00 – 23:00 Городской праздник, посвящённый 66-летию образования Обнинска 6+
  • 17:00 – 18:30 Интерактивные площадки и игровые зоны:
    - Фотосессия с Живыми статуями, «Роботами – Трансформерами», ростовыми куклами;
    - Ходулисты: Мимы и Дядя Стёпа;
    - Фотосушка «Мой город – из прошлого в будущее»;
    - Зона Логических настольных игр «Умные игры»;
    - Интерактивная игры: «Разноцветные подушки», «Разноцветный парашют»;
    - Мыльные пузыри;
    - Акция «Поздравь город с Днём Рождения!»;
    - Квест «Из прошлого в будущее»;
    - Акция «Раскрась город яркими красками»;
    - Акция «Доброта от сердца к сердцу»;
    - Интерактивная площадка «Геном наукограда»: краеведческий тест от Централизованной библиотечной системы
     
  • 17:00 Интерактивная концертная программа лучших творческих коллективов и солистов города «Обнинск – будущее за нами!» 6+
  • 18:30 Официальное открытие праздника
  • 19:00 Концерт - подарок городу от SINTEC Group: «UMA2RMAN», «БАНДЕРАС», ГЛЮКОЗА И ХАБИБ 12+
  • 22:50 Праздничный салют 12+

Дом учёных, пр. Ленина, д.129:

  • 18:00 Концерт Лены Василёк – поэта, композитора, певицы, автора и исполнителя хитов группы «Белый день»: «Галина», «Деревенька», «Мама» и др. Вход свободный 12+

Городской парк, пр. Ленина:

  • 18:00 Праздничная программа ко Дню рождения города «Любимый город, прими поздравления» 6+
  • 30-31 июля. В 10:00 Лично-командный турнир по городошному спорту 6+

Дача Морозовой, ул. Пирогова, д.1:

  • 12:00 Экскурсия по усадьбе. Вход по экскурсионным билетам. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте 6+

СШОР по волейболу Александра Савина, ул. Цветкова, д.4:

  • 10:00 Кубок по пляжному волейболу 12+

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 28.07.2022 11:35 0 487
Тэги: обнинск праздник
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