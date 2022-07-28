Полная афиша Дня города Обнинска - 2022
В субботу, 30 июля, в Обнинске будут отмечать День города. По такому случаю в наукограде пройдет масса спортивных, культурных и развлекательных мероприятий на разных площадках города.
Чтобы вы ничего не пропустили, публикуем полную праздничную афишу.
Приуроченные к 66-летию наукограда мероприятия уже вовсю идут в городе, но ключевые состоятся в субботу, 30 июля.
Пятница, 29 июля
Парк усадьбы Белкино, ул. Борисоглебская:
- 17:00 Открытие межрегионального фестиваля народного искусства и ремёсел «Город мастеров», выставки стекла и керамики на траве, вернисажа, маркета 6+
- 18-00 Концерт камерного оркестра «Ренессанс», художественный руководитель и дирижер Игорь Иванов 6+
Городской парк, пр. Ленина:
- 18:00 Творческий вечер В.Евтюхова «Пусть будут счастливы друзья мои!» 6+
Суббота, 30 июля
Площадка у Вечного огня:
- 10:00 – Обнинский Атомный марафон
Белкинские пруды, ул. Белкинская:
- 11:00 Соревнования по судомодельному спорту 12+
Парк усадьбы Белкино, ул. Борисоглебская:
- 10:00 «Зарядка со звездой». «Танцуем с нами, любимый город поздравляем!» Сертифицированный фитнес тренер Черданцева Анастасия Алексеевна 6+
- 11:00 – 19:00 Выставка стекла и керамики на траве, изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Москвы, Калужской области, Могилёва. Вернисаж. Маркет 6+
- 12:00 Детский праздник «Поделись улыбкою своей» 0+
- 13:00 Беспроигрышная лотерея для детей «Геном наукограда» от Центральной детской библиотеки 6+
- 14:00 Концерт духового оркестра МАУ «ДК ФЭИ», дирижер Павел Дронов 6+
- 15:00 – 17:00 Презентации, открытые мастер классы, работа творческих лабораторий 6+
- 17-00 Концерт народного коллектива вокального ансамбля «Гармония», солистов города. Музыкальный проект Марии Рыковой «Город влюблённых» 6+
Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.128:
- 10:00 – 18:00 День открытых дверей. Работают выставки: Выставка произведений заслуженного художника России Александра Шубина «Пространство времени» 6+; «А.А. Сотников: Обнинск – город счастья». Проект «Наш современник».
- 12:00 Детская программа. Музейно-познавательная игра для родителей с детьми для семейного посещения «Где живет наука?» 6+
- 14:00 Обзорная экскурсия по исторической экспозиции 0+
Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д.20:
- 12:00 Выступление цирка дрессированных собак. Вход свободный 0+
Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15:
- 12:00 – 15:00 Уличный праздник в стиле средневековья «Менестрельник»:
- Рыцарские бои с участием Клубов исторического фехтования и ролевого моделирования
- «Валхалла» (Обнинск), «Легион» (Калуга), «Ironwood» (Наро-Фоминск)
- Песни менестрелей с участием вокалистов Обнинска и гостей города
- Концертная программа известных коллективов, исполняющих музыку средневековья: фолк-рок группа «Puck & Piper» (Москва), ансамбль ранней музыки «Alcántar» (Москва)
- Танцы в исполнении студии исторического танца «Время танцевать» и ансамбля барабанщиц «Вива»
- Выставка-продажа художественного и прикладного творчества, мастер-классы
- Игровая программа для детей и взрослых
- Работает детская творческая площадка (игры, рисование) 6+
Храм Рождества Христова, ул. Энгельса, д.12:
- 15:00 Благодарственный молебен за благополучие города и жителей 0+
Городская детская площадка, пр. Маркса:
- 17:00 – 23:00 Городской праздник, посвящённый 66-летию образования Обнинска 6+
- 17:00 – 18:30 Интерактивные площадки и игровые зоны:
- Фотосессия с Живыми статуями, «Роботами – Трансформерами», ростовыми куклами;
- Ходулисты: Мимы и Дядя Стёпа;
- Фотосушка «Мой город – из прошлого в будущее»;
- Зона Логических настольных игр «Умные игры»;
- Интерактивная игры: «Разноцветные подушки», «Разноцветный парашют»;
- Мыльные пузыри;
- Акция «Поздравь город с Днём Рождения!»;
- Квест «Из прошлого в будущее»;
- Акция «Раскрась город яркими красками»;
- Акция «Доброта от сердца к сердцу»;
- Интерактивная площадка «Геном наукограда»: краеведческий тест от Централизованной библиотечной системы
- 17:00 Интерактивная концертная программа лучших творческих коллективов и солистов города «Обнинск – будущее за нами!» 6+
- 18:30 Официальное открытие праздника
- 19:00 Концерт - подарок городу от SINTEC Group: «UMA2RMAN», «БАНДЕРАС», ГЛЮКОЗА И ХАБИБ 12+
- 22:50 Праздничный салют 12+
Дом учёных, пр. Ленина, д.129:
- 18:00 Концерт Лены Василёк – поэта, композитора, певицы, автора и исполнителя хитов группы «Белый день»: «Галина», «Деревенька», «Мама» и др. Вход свободный 12+
Городской парк, пр. Ленина:
- 18:00 Праздничная программа ко Дню рождения города «Любимый город, прими поздравления» 6+
- 30-31 июля. В 10:00 Лично-командный турнир по городошному спорту 6+
Дача Морозовой, ул. Пирогова, д.1:
- 12:00 Экскурсия по усадьбе. Вход по экскурсионным билетам. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте 6+
СШОР по волейболу Александра Савина, ул. Цветкова, д.4:
- 10:00 Кубок по пляжному волейболу 12+
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