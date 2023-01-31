В Обнинске таксист с приятелями избил пассажиров

В феврале прошлого года компания жителей Обнинска ночью вызвала такси, чтобы добраться до дома. Во время поездки между пассажирами и водителем начался конфликт, который продолжился уже на остановке.



Водитель позвонил своим знакомым и, рассказав о произошедшей ссоре, попросил их приехать. После того, как на место событий прибыли его приятели, они вместе начали избивать четырех пассажиров.



Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности подозреваемых. На период следствия они заключены под стражу.



Во вторник, 31 января, в УМВД России по Калужской области сообщили о том, что уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство» в ближайшее время передадут в суд.

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