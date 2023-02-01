Из чиновников в блогеры: прислушались ли калужские руководители к требованию губернатора вести соцсети

Одним из первых поручений, который дал своим подчиненным Владислав Шапша в качестве руководителя Калужской области, было вести социальные сети, чтобы быть на связи с жителями и оперативно реагировать на их замечания.

С тех пор прошло почти три года. Казалось бы – достаточно для того, чтобы калужские чиновники могли развить мелкую моторику и научиться выкладывать фото на своих страничках. Но, как показывает практика, некоторые руководители на местах до последнего упорно сопротивляются выходить в онлайн.

А некоторые наоборот – ведут аккаунты настолько активно и неформально, что порой попадают в неловкие ситуации.

Давайте посмотрим, кто честно и добросовестно ведет соцсети, а кто халявит и делает работу для галочки. Поехали!

Было бы логично начать с самого Владислава Шапши. Он не раз признавался, что его утро начинается не с кофе, а с просмотра социальных сетей и сводок ЦУРа. Собственно сам ЦУР (Центр управления регионом) создавался как раз для мониторинга проблем, озвученных жителями в Сети.

Губернатор личным примером демонстрирует коллегам, как надо вести страницы – рассказывать не только о достижениях региона, но и не боится поднимать острые темы, чтобы снизить градус напряжения.

По сути, лента Шапши – полное отражение того, что происходит в Калужской области. Люди жалуются на коммунальные проблемы, дороги, задают вопросы по социалке, а иногда просто благодарят и посылают лучи добра. Здесь же, пред взором главы региона, нервно отчитываются профильные ведомства. Личная страница губернатора работает как общественная приемная и выполняет именно те функции, на которые и рассчитывал Шапша – открытая связь с обществом. И это не говоря о регулярном проведении прямых эфиров.

А вот у глав муниципалитетов картина иная. Например, жители Боровска вообще до недавнего времени не имели возможности напрямую задать вопрос главе администрации Анжелике Бодровой – у нее просто не было аккаунтов ни в одной из соцсети. И за это ей часто и жестко «прилетало» от жителей, которые критиковали мэра за то, что она закрыта и недоступна для простых смертных.

Решить проблему помог губернаторский нагоняй. После зимних каникул Шапша с рабочим визитом приехал в Боровский район, где лично встретился с Бодровой, после чего у той молниеносно появилась «Телега». Уже хоть что-то! Сейчас у нее чуть больше 200 подписчиков.

А вот глава Боровского района Николай Калиничев ведет свои аккаунты, можно сказать, эталонно – в них присутствует регулярность и приятное разнообразие: наряду с решением районных вопросов, глава постит анонсы благотворительных и культурных мероприятий. А иногда даже делится с подписчиками домашними хлопотами: в декабре, например, он похвастался тем, что лично откопал свою теплицу из-под 60-сантиметрового сугроба.

Официальный аккаунт районной мэрии также смотрится достойно – никакой лишней мишуры, только полезная информация.

А вот аккаунт администрации Балабаново уже повеселее. Тут админы, судя по всему, приветствуют неформальный подход. В постах они используют не только завлекательные заголовки вроде «Светлые новости» (про установку столбов освещения) и «Мужское и женское» (о графике работы городской бани), но и обильно приправляют это смайликами с сердечками. Впрочем, ничего плохо подписчики в этих рюшечках не видят – наоборот, так даже ближе к целевой аудитории.

Веселее было разве что когда мошенники-пропагандисты взломали страницу замглавы администрации Балабаново Дмитрия Горошко и от его имени просили денег у «друзей». А за одно на месте аватарки разместили украинский флаг с соответствующими лозунгами.

Глава Жуковского района Анатолий Суярко ведет соцсети очень душевно. Любой, кто на него подписан, наверняка обратил внимание на трогательные посты во время мобилизации – районный глава лично провожал каждую группу ребят и говорил им теплые слова поддержки. Каждое утро понедельника выходит обязательный пост по итогам еженедельной планерки с перечнем поставленных задач.

Простым языком Суярко рассказывает о поездках в села и деревни. Публикует много фотографий с семьей и близкими, чем располагает к себе аудиторию.

Официальная страница районной мэрии тоже не ограничивается публикациями одного лишь официоза. Тут можно встретить и множество других занятных историй из жизни муниципалитета. Вспомнить хотя бы историю про кошку Алису, которая прибилась к администрации и получила от Суярко должность главной городничей.

А еще, в конце каждой недели в сообществе районной мэрии выходит традиционная рубрика – воскресная игротека, где подписчикам предлагается, например, составить словА из слОва «Энциклопедия». Кстати, рубрика пользуется большой популярностью и собирает множество комментов!

Некоторые главы поселений Жуковского района тоже весьма словоохотливы в социальных сетях. Мэр Кременок Сергей Гусев вообще по местным меркам рок-звезда. На его странице можно увидеть всё: от того как он на тракторе чистит заснеженные дороги, до разборок с депутатами, которые пытались его уволить.

А вот мэр Белоусово Тарас Зважий, который обычно вел соцсети весьма активно, осенью куда-то пропал, его «Контакт» попросту заглох. Страничка воскресла лишь в середине декабря. Ну а в январе из интересного здесь было лишь фото торса мэра, выныривающего из проруби на Крещение, и ежегодный отчет перед населением.

А вот в известной вражеской соцсети аккаунт Зважего, кажется, тоже атаковали мошенники. Страница была заброшена с февраля 2022 года, а в январе 2023-го тут появились два поста со сбором средств для якобы его матери, которую на зебре сбила машина. Так как страница давно заброшена, а сама соцсеть в России запрещена, белоусовский мэр даже не пытается восстановить аккаунт и пожаловаться на мошенников.

Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов ведет аккаунт качественно. Официальная страница мэрии тоже в полном порядке: тут регулярно публикуются районные новости и регулярно выходят посты на актуальные темы.



А вот к аккаунту городской мэрии Малоярославца имеются вопросы. Порой тут целыми днями может ничего не появляться кроме коротких исторических роликов, посвященных определенному дню. Например, 6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. А на следующий день выходит еще один ролик: 7 ноября 1941 года – день, когда прошел Парад на Красной Площади.

И каждый раз хочется спросить: а где же собственно информация о самом Малоярославце? Неужели в городе нет никаких проблем и единственное, что чиновникам и остается – вспоминать о заслугах страны в военные годы? Видимо, на этот недочет кто-то им все-таки указал в середине января здесь же появился пост о поиске сотрудника для работы с соцсетями.

Впрочем, у главы администрации города Сергея Крылова тоже не все гладко с ведением личной «Телеги». Под рождество, например, его так достали жалобы жителей в комментариях по поводу нечищеных дорог и тротуаров, что разместил пост по этому поводу большой гневный пост и призвал всех недовольных устраиваться работать в сектор ЖКХ, дескать, он готов рассмотреть их кандидатуры. Обалдевшие от такого дерзкого заявления жители в комментариях заявили, что тоже готовы рассмотреть новую кандидатуру - на должность мэра.



Что касается обнинских чиновников, то они стараются держать марку представителей города науки. Лишь изредка мэр Татьяна Леонова позволяет себе помимо деловых поездок и официальных встреч, публиковать что-то личное. Например, в канун Нового года она выложила видео с приготовлением оливье, а недавно поделилась своим мнением о прочитанной книге «Магия утра».

В остальном аккаунт градоначальницы посвящен развитию Обнинска как наукограда и множеству инновационных достижений в этой области.

Стоит отдать должное и страницам мэрии – если случается какое-то ЧП городского масштаба или в соцсетях активно обсуждается какая-то острая тема, в сообществе администрации оперативно появляется разъяснение.

Единственное, к чему можно докопаться, так это к тому, что частенько обнинские чиновники грешат копированием своих же ответов. Если, например, разные люди в разных городских сообществах задают похожий вопрос, то от аккаунта мэрии одному и второму придет одинаковый ответ.

То есть сотрудник просто скопировал и вставил. И это как-то слегка обидно, ведь подписчикам хочется индивидуального подхода к его проблеме, так сказать, простого человеческого общения, а не формального копипаста.

В этом плане можно брать пример с аккаунта Минприроды Калужской области. Уж не знаем, кто его ведет, но диалог там с подписчиками складывается действительно индивидуальный, и иногда даже с юморком.

Например, по осени ведомство сообщило о борьбе в калужских лесах с усачами – насекомым-вредителем. В комментариях кто-то посетовал, дескать, эх, не с тем усачом вы боретесь. Комментарий от Минприроды последовал в виде фотографии самого усатого ведущего России – удивленного Леонида Якубовича.

Да и в целом каждый из ответов ведомства даже по серьезным вопросам, написан простым языком, обращенным к конкретному подписчику – это действительно подкупает. Так что, чиновники, берите пример!

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