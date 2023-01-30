Мошенники убедили пенсионерку из Обнинска продать две квартиры
В понедельник, 30 января, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».
Осенью 2022 года жительнице Обнинска позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина утверждал, что кто-то пытается украсть деньги со счета пенсионерки.
Со слов звонившего, поиск преступников уже начался, но женщине нужно сотрудничать со следствием и выполнять все указания. Таким образом, жительница наукограда купила новый телефон, установила на него приложение банка, а затем продиктовала собеседнику все реквизиты.
Позже пенсионерку убедили в необходимости перечислить свои сбережения на сторонний счет. Ей пообещали все вернуть после окончания расследования. Женщина поверила и переводила деньги на протяжении нескольких месяцев.
С каждым разом её просили прислать все больше и больше. Дошло до того, что жительнице Обнинска пришлось продать две квартиры. В какой-то момент женщина рассказала об этой ситуации своим знакомым, которые и заподозрили неладное.
В общей сложности женщина перевела мошенникам более 6,5 миллиона рублей.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!