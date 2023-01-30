Пьяный незнакомец избил жителя Обнинска из-за замечания
Житель Обнинска заметил в своем подъезде пьяного незнакомца. Увидев, что из пакета незваного гостя что-то пролилось на пол, мужчина сделал ему замечание.
Однако неизвестный вместо того, чтобы разрешить недоразумение, начал вести себя агрессивно. На улице возле дома он стал избивать своего обидчика кулаками.
В понедельник, 30 января, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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