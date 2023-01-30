Пьяный незнакомец избил жителя Обнинска из-за замечания

Житель Обнинска заметил в своем подъезде пьяного незнакомца. Увидев, что из пакета незваного гостя что-то пролилось на пол, мужчина сделал ему замечание.

Однако неизвестный вместо того, чтобы разрешить недоразумение, начал вести себя агрессивно. На улице возле дома он стал избивать своего обидчика кулаками.

В понедельник, 30 января, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.