В Малоярославце неизвестные напугали жителей сжиганием коробок с просрочкой

В пятницу вечером, 27 января, в ЕДДС Малоярославецкого района поступило сообщение о том, что якобы загорелся склад химических отходов вблизи деревни Потресово.

Как сообщил районный глава Вячеслав Парфёнов, на место выехали два пожарных расчёта численностью 10 человек.

- В поле за закрытым забором шёл дым. Пожарные поддели забор и зашли на территорию, где увидели ангар с недалеко стоящей печью, - уточнил Парфёнов.

Как оказалось, кто-то жег здесь коробки с просроченной продукцией.

При виде спасателей граждане в срочном порядке ретировались.

Мэрия совместно с полицией намерена выяснить, законно ли здесь размещалась печь и проводилась утилизация.

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