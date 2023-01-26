В Обнинске задержали 17-летнего парня, укравшего автомобиль, мопед и инструменты

Жители Обнинска на днях увидели как некий молодой человек пытается угнать чужой автомобиль, припаркованный во дворе. Прибывшие на вызов полицейские застали 17-летнего юношу как раз в тот момент, когда он уже находился в салоне автомобиля и пытался его завести с помощью замыкания проводов зажигания.

Парня доставили в отдел. Как выяснилось, он причастен и некоторым другим совершенным ранее преступлениям.

Как полагают полицейские, с прошлого лета данный товарищ успел угнать отечественный автомобиль и мопед, а также совершил еще порядка 10 краж инструмента из транспортных средств.

Как сообщили в четверг, 26 января, в ОМВД России по Калужской области, автомобиль и скутер возвращены владельцам. А вот инструменты юноша, увы, уже давно сбыл третьим лицам.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.