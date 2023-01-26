Обнинская подземка попала под личный контроль председателя СК России

Некоторое время назад к представителям Общероссийского народного фронта обратилась жительница Обнинска, пожаловавшаяся на городской подземный переход и надземный мост через железнодорожные пути.

В частности, она обратила внимание на то, что оба перехода, ведущих со стороны поселка в город, недоступны для инвалидов и маломобильных групп граждан. Хотя, чего греха таить, в подземке и совершенно здоровому человеку не слишком-то приятно находиться.

Также в своем обращении обнинчанка отметила, что данная проблема игнорируется надзорными органами и властными структурами уже много лет.

Как сообщили в четверг, 26 января, в Следственном комитете РФ, по данному факту Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте расследуется уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества. О ходе расследования и установленных обстоятельствах доложат лично руководителю СК РФ.

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