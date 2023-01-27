«Не мог свыкнуться с мыслью, что, возможно, уже завтра меня не станет»: участники СВО встретились с обнинскими школьниками

С начала специальной военной операции России на территории Украины прошел почти год. С момента объявления мобилизации - четыре месяца. За это время наша жизнь очень изменилась.

Нет ни одной семьи, которую так или иначе не затронули бы эти события. У кого-то есть родственники в Украине, жизни которых подвержены опасности, у кого-то на спецоперацию ушел отец, муж, сын или брат, а кто-то сам стал тем самым мужчиной, на плечи которого легла огромная ответственность - защищать свою Родину до конца.

Наши ребята после выполнения боевых задач отправляются в отпуск домой - ненадолго, чтобы обнять своих близких, прогуляться по городу, ощутить вкус мирной жизни без звуков выстрелов и взрывов.

В среду, 25 января, участники СВО пришли к старшеклассникам обнинской школы № 7, чтобы развеять мифы, рассказать, как все было на самом деле.

В одном из кабинетов на минус первом этаже начали собираться ученики 9-11 классов. Веселые подростки, которые болтают со своими одноклассниками о вчерашней прогулке, первой влюблённости, невыученном параграфе по физике и страхе экзаменов.

Когда в класс зашли два невысоких молодых человека крепкого телосложения в военной форме с экипировкой, все разговоры стихли, и фокус внимания резко перенесся на них.

Мужчины оставили свои имена в секрете и попросили обращаться к ним по позывным: Поэт и Гимли.

Из фармацевта в спецназовца

- Мы с моим товарищем служим в спецназе, - произнес Поэт. - Я уже 4 года, он 8 лет. Для нас это не просто работа, это образ жизни.



Поэт окончил 11 классов обнинской школы и поступил в медицинский университет имени Сеченова на фармацевта-провизора. Спустя два года обучения он понял, что ему не по нраву просто сидеть в аптеке - его тянуло к спорту.

Мужчина принял решение отчислиться из ВУЗа и начал заниматься единоборствами, выступать на соревнованиях и занимать призовые места. Именно спорт связал Поэта со службой в спецназе.



- На другой работе у меня были коллеги, друзья, с которыми мы контактировали, - рассказывает боец. - А в спецназе это не коллеги, это братья, с которыми можно и в огонь, и в воду, и в медные трубы.

Основы службы в спецназе

Прежде, чем поделиться опытом участия в СВО, Поэт рассказал о тонкостях службы в спецназе.



- Самое главное - это физическая подготовка, - отметил мужчина. - Ты должен хорошо бегать, быть сильным, твоя рука в нужный момент не должна дрогнуть.

По словам Поэта, следующим аспектом становится навык оказания первой помощи. Не менее важно и знание всех характеристик каждого оружия и военной техники, которая есть у нас и у врага.



Помимо этого, нужно хорошо знать своих товарищей. Не только их личности и модели поведения, но и то, где у них находятся аптечки, что у них с боеприпасами, какое у них вооружение. В случае чего это поможет их спасти.



- Каждая секунда на счету, - подчеркивает Поэт. - Миг, который ты профукал, где-то забыл, что-то не сделал - это драгоценные литры крови, которые вытекают из твоего друга.

Шокирующая новость

Бойцы осознанно выбрали свой путь, поэтому подписали контракт на службу ещё до начала СВО.



- Мы не знали, что поедем на нее, не знали вообще, что такое может случиться в наше время, - вспоминает Поэт.



Мужчины думали, что отправляются на обычные учения, на которых они просто потренируются в привычном режиме, но все оказалось совсем иначе.



- Вдруг нам выдают боеприпасы, мы стоим в двух километрах от границы, к нам подходит генерал и говорит: Завтра вы поедете в Украину для участия в спецоперации, - вспоминает Поэт.



Первые два часа после приказа спецназовцы пребывали в шоковом состоянии. Никто из них не успел подготовиться к такому ни физически, ни уж тем более морально.



- Я провел это время в состоянии страха, было непонимание - не объяснить эти чувства словами, - поделился переживаниями боец. - Не мог свыкнуться с мыслью, что, возможно, уже завтра меня не станет.



Ребята позвонили родным, сказали им теплые слова, попытались успокоить. Хотя сами не верили, что все будет хорошо.



- Но потом я собрал свою волю в кулак и стал уповать только на Господа, - сказал Поэт. - И уже с холодной головой в пять утра под гром артиллерии мы заехали на территорию Украины.

Помощь от мирных жителей Украины

Вовлеченные в истории бойцов школьники начали задавать свои вопросы. Один из них касался встречи ВСУ с российскими войсками.



- Это спецоперация 21 века, здесь действует артиллерия, - отметил Поэт. - В основном, просто прилетают откуда-то беспилотники, скидывают что-то. Как в теннис играют этими боеприпасами. Ты не видишь человека.



Также подростков интересовали и отношения мирных жителей Украины с нашей армией.



- Мы сражаемся только с военными, к обычным гражданам Украины у нас нет никакой неприязни, - подчеркнул Поэт. - Когда мирные жители видели нас, не было такого, что нам кричали: уходите, это наша страна. Они помогали нам всем, чем могли. Если сломалась какая-то техника, если нужно наладить электричество.



Задачи на Харьковском направлении у мужчин были разные: они зачищали города от недруга, проверяя каждую квартиру, брали населенные пункты под охрану, эвакуировали людей и просто ездили боевыми маршами.

Быстрая мобилизация

Директора школы Татьяну Бурмистрову волновало то, в каких условиях сейчас находятся мобилизованные, потому что среди них есть и её бывшие ученики.



- Да, мы видели их в Белгородской области на границе со стороны Украины. Они копали окопы, подготавливали себе место, - вспоминает Гимли.



Когда только началась волна мобилизации, люди сильно запаниковали. Самые первые отправленные в учебку мужчины не успели подготовить экипировку и вооружение. Их призвали в течение двух-трех дней. После обучения отправили на фронт.



- Кто-то всю жизнь проработал, кто-то только техникум закончил, и вот их призвали - они даже не встречались с такими трудностями, - говорит Гимли. - Конечно им непривычно, они жалуются, что приходится спать в окопах, на земле, но там не будет трехкомнатной квартиры.

Даже Поэт и Гимли покупали экипировку сами. Не из-за того, что её не выдают, а потому что она не всегда бывает удобной.



- Единственное, что у меня от армии - это автомат Калашникова и боеприпасы, - отмечает Гимли. - Все выдается, но размеры экипировки для великанов. Для среднего роста, для маленьких ребят такая экипировка не подходит.



Уже последующие мобилизованные ребята были более подготовленными и обеспеченными всем необходимым. Вдобавок к этому начался подвоз гуманитарной помощи. Как отмечают бойцы, гуманитарная помощь до них всегда доходит и очень помогает. Тем, кто участвует в сборе посылок важно знать, что солдатам больше всего необходимо.



- В первых командировках нуждались все и во всем, - вспоминает Гимли. - Сейчас все уже подготавливаются. Единственное, чем можно помогать - сахар, сладкое, чай, кофе, сигареты.



По словам ребят, сигареты на службе - это некая валюта, на которую можно обменять что угодно.



- Мы находимся в постоянном стрессе, из-за которого очень много людей начинают курить, - говорит боец. - Я спортсмен, но даже я закурил там, потому что там действительно сложно бороться с эмоциями.

Под конец встречи мужчины показали школьникам свою экипировку и раскрыли смысл своих позывных. Бойца Гимли так прозвал его командир.



- Сначала это было в шуточной форме, а потом как-то привязалось, - объясняет спецназовец. - В фильме «Властелин колец» был маленький бородатый гоблин. Он выполнял все задачи и не боялся идти вперед. В честь него меня и прозвали.



А Поэт сам присвоил себе такой позывной, потому что в нем таится талант написания стихотворений. Одно из них, посвященное участию в СВО, он прочитал вслух.

Впереди у бойцов отпуск, во время которого они будут встречаться с психологом и две недели восстанавливаться в санатории.

- Мы поняли, что жить здесь - это просто сказка, мечта, - подытожили бойцы. - Когда остаешься без всего этого, ты начинаешь понимать, насколько это важно и хорошо жить в мирное время в теплом доме с близкими людьми.

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