Родственница оформила на жительницу Обнинска кредит на 300 тысяч рублей

Жительнице Обнинска пришло сообщение о необходимости внести платеж для погашения кредита на сумму около 300 тысяч рублей, однако она его не оформляла. Чтобы прояснить ситуацию, женщина обратилась в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что у родственницы, проживающей с ней в одной квартире, был доступ к её телефону. Подозреваемая зашла через него в приложение банка и оформила займ. После чего потратила все деньги на свои нужды.

В четверг, 26 января, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Кража».

Женщина признала свою вину. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.

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