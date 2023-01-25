Житель Самары вымогал у обнинца 380 тысяч рублей за интимуслуги

Как сообщили в среду, 25 января, в прокуратуре Калужской области, 34-летнего жителя Самарской области признали виновным в покушение на мошенничество и вымогательстве крупной суммы денег у обнинца.

В 2022 году мужчина разместил в Сети фальшивое объявление о предоставлении женских интимных услуг. От попавшегося на удочку клиента он потребовал более 55 тысяч рублей за данную услугу. Однако тот отказался платить и тогда злоумышленник стал угрожать мужчине физическим насилием и потребовал от него ещё более крупную сумму. В итоге, чтобы избежать расправы, житель Обнинска перевел самарцу более 380 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре, суд признал гражданина виновным и назначили ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Все деньги пострадавшему были возвращены.



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