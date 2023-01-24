В школе Обнинска подрались первоклашки

Во вторник, 24 января, в одной из школ Обнинска первоклашки устроили потасовку с криками и ором.

Возможно, инцидент так и остался бы без внимания, если бы у одной из девочек не пошла кровь, а один из детей не снял действо на видео, которое слили в интернет. Ситуацию нам прокомментировала начальник управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Согласно ее разъяснениям, учительница задержалась в столовой, в итоге группа ребят на продленке осталась в классе без присмотра и устроила потасовку.

- Директор встречается с родителями, приносит извинения, - уточнила Волнистова. – На данный момент конфликт уже урегулирован. Но откуда появилась кровь так никто и не понял. Возможно, на нервной почве она пошла носом.

Учителю уже вынесли выговор.

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