В школе Обнинска подрались первоклашки
Во вторник, 24 января, в одной из школ Обнинска первоклашки устроили потасовку с криками и ором.
Возможно, инцидент так и остался бы без внимания, если бы у одной из девочек не пошла кровь, а один из детей не снял действо на видео, которое слили в интернет. Ситуацию нам прокомментировала начальник управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА.
Согласно ее разъяснениям, учительница задержалась в столовой, в итоге группа ребят на продленке осталась в классе без присмотра и устроила потасовку.
- Директор встречается с родителями, приносит извинения, - уточнила Волнистова. – На данный момент конфликт уже урегулирован. Но откуда появилась кровь так никто и не понял. Возможно, на нервной почве она пошла носом.
Учителю уже вынесли выговор.
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