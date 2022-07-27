Не собаки, так люди: в Обнинске в подъезде многострадального дома на Ленина 3/5 нагадили хулиганы

Недавно мы рассказывали о проблеме жителей дома №3/5 по улице Ленина, которые мучаются из-за соседства с заводчицей корги, которая держит в квартире более дюжины собак. В особенности граждане были недовольны тем, что в их подъезде из-за животных неприятно пахнет, к тому же всегда грязно.

А на днях тут произошел и вовсе возмутительный случай. Помимо шерсти и пыли от собак, здесь «насвинячил» и человек – в пролете третьего этажа кто-то, пардон, нагадил, оставив после себя огромную лужу и одноразовые салфетки.

Жительница дома Александра, которая ведет войну против заводчицы, уверяет – виной всему то, что дверь в подъезд из-за собачьих запахов приходится всегда держать открытой.

- Зачем мы скидывались все на кодовый замок для подъезда?! – возмущается девушка. - А дальше что будет? Бомжи и наркоманы? Сосед уже выгонял однажды какую-то невменяемую женщину, я сама несколько раз прогоняла пришлую молодежь. Все это из-за того, что дверь вечно нараспашку из-за собак!

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