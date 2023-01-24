В Обнинске 30 автовладельцев заплатят штрафы за парковку у мусорных баков

Обнинские коммунальщики по поручение мэра продолжают проводить проверки дворов на колейность и возможность подъезда спецтехники к мусорным контейнерам.

Как сообщил вице-мэр по ЖКХ Игорь Раудуве в понедельник, 23 января, за минувшую неделю были обследованы 45 территорий. По его словам, больше всего жалоб на колейность от жителей поступало на УК «ПИК-Комфорт», «Жилищник», «ЧИП», «Быт – Сервис», «Суворовец», «МКД», УК «Обнинск».

Кроме того, досталось и автолюбителям, которые загородили своими машинами проезд к мусорным бакам. Всего было составлено 30 актов. Все владельцы приглашены на заседание административной комиссии, им придется заплатить штраф.

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