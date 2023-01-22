В Обнинске мужчина зарезал себя на глазах своих родителей
Ужасная трагедия произошла в Обнинске вечером 21 января. В доме на Гагарина, 43 мужчина (34 года) в ходе ссоры с родителями схватил нож и зарезал себя прямо на глазах близких.
К сожалению, приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи не смогли спасти пострадавшего.
По предварительным данным, ссора могла произойти из-за того, что отец мужчины отказывался отдавать ему телефон.
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