Уроженец Обнинска посмертно получил звезду Героя России за подвиг на Украине

В администрации города Мурома прошла церемония передачи награды родным офицера майора Андрея Спирина, который ценой своей жизни совершил подвиг во время специальной военной операции.

Как сообщили в среду, 27 июля, федеральные СМИ, уроженец Обнинска, майор Андрей Спирин принимал участие СВО с первых дней. Он занимал должность заместителя командира мотострелкового батальона по вооружению. Был ранен, однако как только это стало возможным, сразу же вернулся в зону боевых действий.

13 июня в бою на южной окраине Рубежного Харьковской области, командир подразделения был ранен и обнинец принял командование на себя. Благодаря его действиям, подразделению удалось отбить четыре атаки превосходящих сил противника. В ходе боя он вновь был ранен, но продолжал командовать ротой, корректировал работу российской артиллерии. Дважды вызывал огонь на себя.

Благодаря героизму Спирина был сохранен важный плацдарм, а противник понес ощутимые потери: два танка, два артиллерийских орудия и более 40 человек личного состава.

В церемонии передачи родным звезды Героя России принимали участие командующий Северным флотом адмирал Александр МОИСЕЕВ, бывший мэр Обнинска, врио губернатора Владимирской области Александр АВДЕЕВ, а также родные Андрея Спирина, его друзья и сослуживцы.

- Подвиг майора Андрея Спирина не напрасен, он был совершен во имя спасения жизней на Донбассе, во имя россиян, - сказал Авдеев и поблагодарил родителей майора — Александра Анатольевича и Валентину Павловну - за то, что воспитали сына-героя.

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