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Главы северных районов Калужской области поделились фотографиями с Крещенских купаний

Диана Коршикова
Опубликовано: 19.01.2023 15:00 0 341
Главы северных районов Калужской области поделились фотографиями с Крещенских купаний

В четверг, 19 января, после праздника Крещения, руководители муниципалитетов Калужской области поделились своими фотографиями о том, где и как они совершили омовение. 

К слову, в этом году в Обнинске было не слишком людно - помешали дождь и ветер. Тем не менее, на Белкинском пруду окунулось более 80 человек, а на реке Протве лишь 15. 

В северных районах региона непогода также не смогла заставить людей отсидеться дома и многие отправились в церкви, чтобы послушать службу и набрать святой воды. Другие же исполнили главный ритуал этой ночи - священное омовение.

Так, например, глава города Белоусова Тарас Зважий сначала побывал на службе в местном храме, после чего окунулся в купели при Церкви Архангела Михаила в селе Кутепово. Он пожелал всем скорейшего мира и любви.

В том же Кутепово вот уже много лет подряд окунается и глава Жуковского района Анатолий Суярко. Более того, в этот раз он получил медаль Калужской Епархии Православной Церкви от районного Благочинного Сергея Бутылкина. Анатолий Владимирович пожелал жителям гармонии и душевного спокойствия.

Глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов признался, что окунаться в купель в православный зимний праздник стало его традицией лишь в последние годы. Он совершил омовение и отметил, что прикасаясь к обычаям православной Руси, мы душой и сердцем ощущаем благодать Бога! Горожанам он пожелал силы духа и непоколебимой веры.

А вот председатель Обнинского городского собрания Геннадий Артемьев встретил праздник Крещения Господня в новосибирском Академгородке. И, несмотря на то, что в этот раз морозы тут стоят совсем не сибирские, толщина льда на реке Обь составляла более полуметра, к тому же в крещенскую ночь тут дул серьезный ветерок. 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 19.01.2023 15:00 0 341
Тэги: праздник обнинск малоярославец
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