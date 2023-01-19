Участники СВО показали обнинским школьникам свою экипировку
В среду, 18 января, ученики обнинской гимназии встретились с участниками СВО. Об этом сообщили в администрации наукограда.
Алексей и Иван - младшие командиры. Они отучились в Обнинске и начали служить, а в феврале 2022 года пошли на спецоперацию.
Мужчины продемонстрировали школьникам экипировку: маску, поясную систему с вещами первой необходимости, бронежилет и каску с очками.
Бойцы поделились с ребятами своими эмоциями от первых дней СВО.
-Был ли страх - конечно, - вспоминает Иван. - Тут задача в том, чтобы его побороть, не дать ему завладеть тобой. Но совесть выше страха, и мы выполняли любые задачи. Надо – значит надо.
Солдаты рассказывали о том, что закаляло дух и заставляло быть стойкими во время службы, как штурмовали Изюм и Купянск, разминировали поля.
Ученики гимназии были вовлечены в беседу и задавали множество вопросов. Затем школьники надели экипировку и едва смогли устоять - вес обмундирования почти 30 килограмм.
Школьники за время встречи прониклись к историям бойцов. В конце общения они поблагодарили мужчин за искренние рассказы.
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