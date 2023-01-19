Крещенские купания в Обнинске прошли без происшествий

В ночь на четверг, 19 января, в России отметили православный праздник Крещение Господне.

По традиции в Обнинске были подготовлены две площадки для крещенского купания. Совершить омовение можно было на Белкинском пруду и на реке Протве. На обеих купелях дежурили спасатели, полиция и медики.

Несмотря на погоду и сильный ветер, обнинцы все же совершили священный обряд: на пруду окунулось 84 человека, на реке – 15 человек.

Как отметили в администрации города, Крещенские купания прошли без происшествий.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.