В Обнинске строительная фирма четыре месяца не выплачивает сотрудникам зарплату

Одна из строительных компаний в городе Обнинске подверглась проверке со стороны прокуратуры города – в ведомство обратились сотрудники стройфирмы, которые заявили, что им уже четыре месяца не выплачивают заработную плату.

Всего же работникам задолжали более 200 тысяч рулей.

Как сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 18 января, по результатам проверки возбуждено уголовное дело. В данный момент ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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