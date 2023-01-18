В Обнинске строительная фирма четыре месяца не выплачивает сотрудникам зарплату
Одна из строительных компаний в городе Обнинске подверглась проверке со стороны прокуратуры города – в ведомство обратились сотрудники стройфирмы, которые заявили, что им уже четыре месяца не выплачивают заработную плату.
Всего же работникам задолжали более 200 тысяч рулей.
Как сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 18 января, по результатам проверки возбуждено уголовное дело. В данный момент ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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