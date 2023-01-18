Владислав Шапша помог обнинскому гимнасту Ивану Куляку оплатить дисциплинарный штраф
Во вторник, 18 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша, как и обещал ранее, передал деньги из личных средств обнинскому гимнасту Ивану Куляку.
Молодой спортсмен решением международного дисциплинарного комитета должен был заплатить судебные издержки в размере 2000 швейцарских франков (это около 150 000 рублей).
- Иван, новых успехов в спорте и в жизни. Мы всегда рядом, всегда поддержим и поможем, - отметил Шапша.
Напомним, Иван Куляк был дисквалифицирован от соревнований и оштрафован за то, что на турнире в марте 2022 года в Дохе вышел на награждение в форме с буквой Z.
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