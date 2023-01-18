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Спортивный скандал в Калужской области: Обнинск остался без Кубка России по лыжероллерам

Диана Коршикова
Опубликовано: 18.01.2023 08:30 0 216
Спортивный скандал в Калужской области: Обнинск остался без Кубка России по лыжероллерам

В спортивном сообществе Калужской области назревает серьезный скандал: президент Федерации лыжных гонок Калужской области Николай Комаров единолично зарубил Обнинску проведение этапа Кубка России по лыжероллерам.

Во вторник, 17 января, в сообществе Федерации лыжных гонок города Обнинска появился пост, полный обиды и разочарования из-за действий некоторых региональных руководителей.

Дело в том, что в прошлом году в Обнинске состоялось большое событие – наукоград принял у себя этап Кубка России по лыжероллерам. Для понимания: провести спортивное мероприятие такого масштаба – это не только ответственная и серьезная миссия, но и большая честь для любого города.

За право провести у себя эти соревнования борются, например, такие города как Санкт-Петербург, Сочи, Воронеж. В итоге, Обнинск не только сумел добиться проведения этапа, но и организовал мероприятие на самом высоком уровне. Вероятно поэтому, спортивное руководство страны было непротив провести его снова в наукограде и даже более того - сделать этот этап традиционным.

Президент ФЛГР (Федерация лыжных гонок России) Елена ВЯЛЬБЕ направила министру спорта Калужской области Олегу СЕРДЮКОВУ официальное письмо с просьбой согласовать проведение этапа Кубка России по лыжероллерам в Обнинске с 15 по 16 июля 2023 года. 

Как отметили в Федерации лыжных гонок наукограда, согласно процедуре, были проведены многочисленные согласования с ФЛГР, министерством спорта региона и ФЛГ Калужской области. 

Еще в сентябре председатель спорткомитета администрации Обнинска Константин ОЛУХОВнаправил соответствующее обращение лично председателю областной ФЛГ Николаю КОМАРОВУ. Однако ответ ему пришел лишь спустя два месяца. Суть его была такова: ваше ходатайство рассмотрят на ноябрьском заседании федерации, приезжайте.

Как сообщил нам сам Олухов, который присутствовал на этом мероприятие, на тот момент Комаров был не против проведения этапа Кубка страны в наукограде, однако четкого ответа не дал, заявив, что ответит позже. Собственно, после этого участники совещания разъехались, предполагая, что все основные договоренности достигнуты и этапу - быть.

Оставить без рассмотрения

Прошло больше недели и на свет появилось новое письмо от Николая Комарова к Елене Вяльбе, суть которого в том, что стороны согласовали все между собой преждевременно, не дождавшись ответа областной Федераци. Дескать, решение о проведении Кубка в Обнинске, принятое Олуховым и Шлыковой (председатель Комитета по лыжероллерам «ФЛГ России») спровоцировало конфликтную ситуацию между областной Федерацией, российской и калужским Минспортом.

- Также оно дискредитировало аккредитованную ФЛГ Калужской области в спортивном сообществе, - говорилось в письме.

В связи с этим Комаров призвал считать согласование областного Минспорта не обоснованным и оставить его без рассмотрения. Короче говоря – председатель калужской Федерации лыжных гонок поставил крест проведение в регионе крупнейших соревнований страны.

- Сожаление и разочарование выказывает лыжное сообщество Калужской области. Мы потеряли этап Кубка России в будущем лыжероллерном сезоне! – заявили в обнинской Федерации. - Всю эту историю должны знать общественники, члены ФЛГ КО. От них зависит, кого выбирают в Совет ФЛГ, кого выбирают президентом, и кто в итоге хочет развивать лыжные гонки в нашем регионе…

Раз нужна бюрократия - будет вам бюрократия

Председатель Федерации лыжных гонок Обнинска Андрей ЗЫКОВ считает, что Комаров обиделся на них из-за того, что те прыгнули через его голову.

- У него своя правда, - рассуждает Зыков. - Но даже если бы мы, действительно, сделали что-то не так, то все равно овчинка выделки не стоит - он из-за личной обиды взял и зарубил крупное мероприятие. Ну что ж, раз такая бюрократия, то в следующий раз будем все делать по процедуре, по-бюрократически. 

При этом, по его словам, чисто гипотетически, Федерация лыжных гонок РФ могла бы настоять на своем и без одобрения ФЛГ Калужской области и все равно провести соревновния в наукограде. Но в этом случае встал бы вопрос о том зачем тогда вообще нужны региональные федерации.

По словам Константина Олухова, со стороны города были направлены письма, в которых Обнинск подтверждает, что все еще готов принять этап Кубка России. Остается только ждать: отреагирует ли как-то калужское спортивное сообщество на этот инцидент...

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Диана Коршикова
Опубликовано: 18.01.2023 08:30 0 216
Тэги: обнинск спорт
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