Обнинцы перестали приходить пьяными на Крещенские купания

Несмотря на январское потепление, толщина льда на Белкинских прудах и на реке Протве позволяет проводить мероприятия в честь православного праздника Крещение Господне. Об этом в понедельник, 16 января, на планерке в администрации Обнинска заявил начальник ПСО №3 ГУ МЧС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО.

По его словам, толщина льда на прудах составляет 29 сантиметров, на реке – 25. В ночь на 19 января на обоих площадках для купания будут дежурить спасатели и полиция.

Также Дьяченко дал некоторые рекомендации для тех, кто в ночь на Крещение захочет окунуться в прорубь.

- Это не должно быть хайпом и веянием моды, это - целая процедура омовения, - заявил главный МЧСник города. - Если на него решитесь, то обязательно берите с собой полотенце, теплые вещи и горячий чай. В районе прудов будет место для переодевания, на берегу Протвы - не будет.

Мэр Обнинска Татьяна Леонова в свою очередь также отметила, что к Крещенским купаниям требуется серьезный подход и нырять в прорубь в алкогольном опьянения нельзя.

– А таких и пускать не будут, - заверил Дьяченко. - У нас с полицией уже лет пять как отлажен этот механизм. А последние два года никто в таком состоянии даже не приходит.

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